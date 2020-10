Scoperto un buco nero supermassiccio circondato da 6 galassie, una ragnatela cosmica all’alba dell’universo (Di giovedì 1 ottobre 2020) C’è una gigantesca struttura cosmica, composta da un buco nero supermassiccio circondato da sei galassie, già presente quando l’universo aveva meno di un miliardo di anni, ovvero il sette per cento della sua attuale età. A scoprirla è stata un team di astronomi, in gran parte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, grazie alle osservazioni realizzate con il Very Large Telescope (VLT) dell’ESO e al Large Binocular Telescope (LBT) di cui l’INAF è uno dei partner internazionali. È la prima volta che una simile struttura è stata osservata in un’epoca così remota del cosmo: la scoperta aiuterà gli scienziati a comprendere meglio i processi di formazione dei buchi neri supermassicci, in ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) C’è una gigantesca struttura, composta da unda sei, già presente quando l’universo aveva meno di un miliardo di anni, ovvero il sette per cento della sua attuale età. A scoprirla è stata un team di astronomi, in gran parte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, grazie alle osservazioni realizzate con il Very Large Telescope (VLT) dell’ESO e al Large Binocular Telescope (LBT) di cui l’INAF è uno dei partner internazionali. È la prima volta che una simile struttura è stata osservata in un’epoca così remota del cosmo: la scoperta aiuterà gli scienziati a comprendere meglio i processi di formazione dei buchi neri supermassicci, in ...

Sei galassie intorno a un buco nero supermassiccio osservato quando l'Universo aveva meno di un miliardo di anni. Uno straordinario risultato ottenuto da una collaborazione di scienziate e scienziati ...

