Scontro in tv Fiano-Giorgino, il deputato Pd: «Difendi la Lega». E il giornalista del Tg1: «È un’intimidazione» – Il video (Di giovedì 1 ottobre 2020) Scintille in tv tra Emanuele Fiano e Francesco Giorgino, durante l’ultima puntata di Agorà andata in onda il 30 settembre su Rai3. Il deputato del Pd ha attaccato frontalmente il giornalista del Tg1, accusandolo di essere di parte e di cantare «peana difensivi» dedicati alla Lega dopo i risultati delle Regionali. «Dovrebbe fare il giornalista obiettivo e non il difensore di un partito italiano», ha polemizzato il parlamentare, «pochi giorni fa in un’intervista a Salvini ha detto: “Pensi che c’è qualcuno che addirittura dice che lei avrebbe perso”». Giorgino ha subito replicato: «Io ho il diritto di dire quello che penso, non quello che vuole il Pd. Lei è una persona poco ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Scintille in tv tra Emanuelee Francesco, durante l’ultima puntata di Agorà andata in onda il 30 settembre su Rai3. Ildel Pd ha attaccato frontalmente ildel Tg1, accusandolo di essere di parte e di cantare «peana difensivi» dedicati alladopo i risultati delle Regionali. «Dovrebbe fare ilobiettivo e non il difensore di un partito italiano», ha polemizzato il parlamentare, «pochi giorni fa in un’intervista a Salvini ha detto: “Pensi che c’è qualcuno che addirittura dice che lei avrebbe perso”».ha subito replicato: «Io ho il diritto di dire quello che penso, non quello che vuole il Pd. Lei è una persona poco ...

giornalettismo : La classica valanga di insulti a Emanuele #Fiano dopo lo scontro ad #Agorarai con #Giorgino. Ma quando ad attaccar… - FrancescoTagli : RT @Open_gol: Scontro in tv #Fiano - #Giorgino, il deputato Pd: «Difendi la Lega». E il giornalista del Tg1: «È un’intimidazione». Il vid… - luisa_chiari : RT @giornalettismo: La classica valanga di insulti a Emanuele #Fiano dopo lo scontro ad #Agorarai con #Giorgino. Ma quando ad attaccare il… - alcinx : RT @Open_gol: Scontro in tv #Fiano - #Giorgino, il deputato Pd: «Difendi la Lega». E il giornalista del Tg1: «È un’intimidazione». Il vid… - Open_gol : Scontro in tv #Fiano - #Giorgino, il deputato Pd: «Difendi la Lega». E il giornalista del Tg1: «È un’intimidazione»… -