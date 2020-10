diegorispoli : ?? Scolmatore del Bisagno, il piano dei lavori: a novembre via allo scavo del primo tratto - - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Scolmatore del Bisagno, il piano dei lavori: a novembre via allo scavo del primo tratto… -

Ultime Notizie dalla rete : Scolmatore del

Genova24.it

Sono stati sollevati non pochi dubbi sulla proposta progettuale per la realizzazione del canale scolmatore nella zona del canale 7, nell’area di Torre Mozza di Policoro, soggetta ad allagamento in ...La proposta progettuale per la realizzazione di un canale scolmatore che risolva l’annosa questione del canale 7 di Torremozza al centro del consiglio comu ...