Sci alpino | a Soelden la creazione della bolla per la Coppa del Mondo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo scisi prepara alla stagione 2020/2021, la prima in cui si dovrà convivere con il Covid-19. L’anno scorso, infatti, oltre alla cancellazione delle ultimissime tappe e l’annullamento di quella in Cina, ladelsi era svolta con la quasi totale regolarità. Stavolta, però, già dal primo weekend asi dovrà lavorare con la massima accortezza. Nella località sita nella zona sud dell’Austria verrà creata una, ovvero uno spazio da cui gli atleti, gli accompagnatori e tutti gli addetti ai lavori non potranno uscire. All’interno di essa, poi, verranno create altre quattro bolle. Già sicura, invece, la totale assenza di pubblico.