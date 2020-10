Schiaffo del Vaticano agli Usa. "Strumentalizzano il Papa" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fabio Marchese Ragona Il Pontefice non riceve il segretario di Stato Pompeo dopo le accuse americane di connivenza con la Cina Uno scontro diplomatico senza precedenti, un botta e risposta insolito, con accuse incrociate e nervi a fior di pelle. Da un lato il falco di Donald Trump, Mike Pompeo, Segretario di Stato americano arrivato ieri mattina a Roma, e dall'altro il «Ministro degli Esteri» della Santa Sede, l'arcivescovo inglese Paul Richard Gallagher che ha partecipato a un simposio sulla libertà religiosa, organizzato dall'Ambasciata americana presso la Santa Sede, insieme a Pompeo e al Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Sullo sfondo la trattativa in fase di rinnovo biennale tra Santa Sede e Cina per la nomina dei vescovi cattolici, aspramente criticata da alcuni alti prelati, come l'arcivescovo emerito di Hong Kong, ma ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fabio Marchese Ragona Il Pontefice non riceve il segretario di Stato Pompeo dopo le accuse americane di connivenza con la Cina Uno scontro diplomatico senza precedenti, un botta e risposta insolito, con accuse incrociate e nervi a fior di pelle. Da un lato il falco di Donald Trump, Mike Pompeo, Segretario di Stato americano arrivato ieri mattina a Roma, e dall'altro il «Ministro degli Esteri» della Santa Sede, l'arcivescovo inglese Paul Richard Gallagher che ha partecipato a un simposio sulla libertà religiosa, organizzato dall'Ambasciata americana presso la Santa Sede, insieme a Pompeo e al Segretario di Stato, Pietro Parolin. Sullo sfondo la trattativa in fase di rinnovo biennale tra Santa Sede e Cina per la nomina dei vescovi cattolici, aspramente criticata da alcuni alti prelati, come l'arcivescovo emerito di Hong Kong, ma ...

Sullo sfondo la trattativa in fase di rinnovo biennale tra Santa Sede e Cina per la nomina dei vescovi cattolici, aspramente criticata da alcuni alti prelati, come l'arcivescovo emerito di Hong Kong

