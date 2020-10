Santo del Giorno 1 Ottobre: Santa Teresa del Bambin Gesù di Lisieux (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sapete qual è il Santo del Giorno 1 Ottobre? Si celebra oggi la memoria liturgica di Santa Teresa del Bambin Gesù di Lisieux, giovanissima vergine e Dottore della Chiesa vissuta alla fine del IX secolo. Conosciamola meglio: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stata canonizzata. Santo del Giorno 1 Ottobre: chi era Santa Teresa del Bambin Gesù di Lisieux. Cenni biografici Nata ad Alencon, in Francia nel 1873, Teresa apparteneva ad una famiglia numerosa e rimase orfana di madre quando era ancora una Bambina. Educata cristianamente, ancora adolescente e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sapete qual è ildel? Si celebra oggi la memoria liturgica didelGesù di, giovanissima vergine e Dottore della Chiesa vissuta alla fine del IX secolo. Conosciamola meglio: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stata canonizzata.del: chi eradelGesù di. Cenni biografici Nata ad Alencon, in Francia nel 1873,apparteneva ad una famiglia numerosa e rimase orfana di madre quando era ancora unaa. Educata cristianamente, ancora adolescente e ...

