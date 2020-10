Santa Fiora lancia lo smart working village | incentivi sull’affitto per i lavoratori che desiderano trasferirsi nel borgo amiatino

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Non rinunciare al proprio lavoro ma gestirlo in modo nuovo, lontano dal caos delle grandi città, realizzando il sogno di vivere, almeno per un periodo, in un piccolodi montagna. Questo è possibile asul Monte Amiata, in provincia di Grosseto, dove grazie al recente arrivo della banda ultralarga il Comune hato il progetto “”, rivolgendosi aid’Italia, attraverso un bando con una dotazione finanziaria complessiva di 30mila euro, per coprire il 50% dell’affitto, a chi desidera vivere per un periodo a, lavorando da remoto. Il bando pubblicato dal Comune prevede, in particolare, l’erogazione ...