Sanofi: in Italia si produrrà il vaccino per il Covid, fase 3 a Dicembre (Di giovedì 1 ottobre 2020) La multinazionale Sanofi ha deciso di avviare in Italia la produzione del vaccino per il Covid-19, precisamente nello stabilimento situato ad Anagni. Nel comune in provincia di Frosinone, verranno prodotte 300 milioni di dosi destinate al mercato Europeo, a partire dalla metà del prossimo anno. «Qui c'è un centro di eccellenza di grande esperienza», Ha annunciato l'ad e presidente Sanofi Italia, Marcello Cattani. «Prevediamo di entrare in fase tre a Dicembre». Sanofi sta infatti sviluppando un vaccino in collaborazione con un altro colosso della farmaceutica, Gsk.

