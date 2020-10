Sanità. De Luca manda Coscioni a capo dell’Agenzia Nazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Enrico Coscioni va a capo dell’Agenas, l’agenzia Nazionale Sanità. L’indicazione è arrivata dalla Conferenza-Stato Regioni: accordo tra Vincenzo De Luca e Stefano Bonaccini per spedire il medico salernitano alla guida dell’agenzia. Coscioni, braccio destro dello sceriffo salernitano, è stato per cinque anni il consigliere delegato alla Sanità. L'articolo Sanità. De Luca manda Coscioni a capo dell’Agenzia Nazionale proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Enricova adell’Agenas, l’agenziaSanità. L’indicazione è arrivata dalla Conferenza-Stato Regioni: accordo tra Vincenzo Dee Stefano Bonaccini per spedire il medico salernitano alla guida dell’agenzia., braccio destro dello sceriffo salernitano, è stato per cinque anni il consigliere delegato alla Sanità. L'articolo Sanità. Dedell’Agenziaproviene da Anteprima24.it.

