Samuele Bersani osservatore della realtà nel nuovo album di inediti “Cinema Samuele”

Il 2 ottobre 2020 Samuele Bersani torna sulla scena discografica con "Cinema Samuele" (Sony Music), a distanza di sette anni dall'ultimo disco di inediti "Nuvola Numero Nove". L'album segna un nuovo percorso sonoro per l'artista, figlio di una lunga e attenta ricerca musicale, e racchiude 10 tracce in cui l'attualità irrompe nella sua poesia come il lampo di un proiettore che nel buio della sala arriva sul grande schermo improvviso, caldo e diretto. 10 canzoni che si presentano all'ascoltatore in maniera cinematografica, dove c'è una colonna sonora sorprendente da ascoltare ma anche immagini nitide, crude e poetiche da guardare, tutto ad un millimetro dal protagonista.

