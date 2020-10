Samuele Bersani osservatore della realtà nel nuovo album di inediti “Cinema Samuele” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il 2 ottobre 2020 Samuele Bersani torna sulla scena discografica con “Cinema Samuele” (Sony Music), a distanza di sette anni dall’ultimo disco di inediti “Nuvola Numero Nove”. L’album segna un nuovo percorso sonoro per l’artista, figlio di una lunga e attenta ricerca musicale, e racchiude 10 tracce in cui l’attualità irrompe nella sua poesia come il lampo di un proiettore che nel buio della sala arriva sul grande schermo improvviso, caldo e diretto. 10 canzoni che si presentano all’ascoltatore in maniera cinematografica, dove c’è una colonna sonora sorprendente da ascoltare ma anche immagini nitide, crude e poetiche da guardare, tutto ad un millimetro dal protagonista. UN DISCO VITALE, UN ... Leggi su domanipress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il 2 ottobre 2020torna sulla scena discografica con “Cinema” (Sony Music), a distanza di sette anni dall’ultimo disco di“Nuvola Numero Nove”. L’segna unpercorso sonoro per l’artista, figlio di una lunga e attenta ricerca musicale, e racchiude 10 tracce in cui l’attualità irrompe nella sua poesia come il lampo di un proiettore che nel buiosala arriva sul grande schermo improvviso, caldo e diretto. 10 canzoni che si presentano all’ascoltatore in maniera cinematografica, dove c’è una colonna sonora sorprendente da ascoltare ma anche immagini nitide, crude e poetiche da guardare, tutto ad un millimetro dal protagonista. UN DISCO VITALE, UN ...

brianschembri : RT @LiaCapizzi: Il mio (gigantesco) debole per la musica di Samuele Bersani. Siamo d'accordo che 'Cinema Samuele' è l'album del 2020, vero?… - Fab79243964 : @LiaCapizzi Samuele Bersani è legato ad una grandissima emozione collettiva della mia gioventù. Film in sala strapi… - LiaCapizzi : Il mio (gigantesco) debole per la musica di Samuele Bersani. Siamo d'accordo che 'Cinema Samuele' è l'album del 202… - LissyNeumair : Ma quant'è bella Senza titoli di Samuele Bersani? - FrancescoLupo23 : RT @FrancescoLupo23: @SamueleBersani .ho ascoltato il nuovo disco di Samuele Bersani, Cinema:bentornato Samuele!Una scrittura intensa, un g… -