Samuel Peron finalmente negativo ma non può ancora uscire di casa (Foto) (Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ finalmente arrivato il primo tampone negativo per Samuel Peron che a Storie Italiane ha trattenuto la gioia perché non è ancora finita (Foto). Samuel Peron in collegamento da casa con lo studio di Storie Italiane racconta il perché si trattiene dall’esultare: anche l’altra volta era risultato negativo al coronavirus ma il secondo tampone non aveva confermato la guarigione. E’ da tante le settimane che il ballerino è chiuso in casa, non ha ancora potuto mettere piede nello studio di Ballando con le Stelle, il suo lavoro è fermo e sta diventando un problema. Lunedì scorso ha fatto il primo tampone, oggi pomeriggio deve ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 ottobre 2020) E’arrivato il primo tamponeperche a Storie Italiane ha trattenuto la gioia perché non èfinita ().in collegamento dacon lo studio di Storie Italiane racconta il perché si trattiene dall’esultare: anche l’altra volta era risultatoal coronavirus ma il secondo tampone non aveva confermato la guarigione. E’ da tante le settimane che il ballerino è chiuso in, non hapotuto mettere piede nello studio di Ballando con le Stelle, il suo lavoro è fermo e sta diventando un problema. Lunedì scorso ha fatto il primo tampone, oggi pomeriggio deve ...

storie_italiane : ULTIM’ORA “Lunedì ho rifatto il tampone: sono negativo” @samuel_peron in diretta a #storieitaliane con… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Il ballerino contagiato dal #coronavirus che doveva far coppia con Rosita #Celentano si sfoga (GUARDA IL VIDEO) #Ballando #il… - tempoweb : Il ballerino contagiato dal #coronavirus che doveva far coppia con Rosita #Celentano si sfoga (GUARDA IL VIDEO)… - CameruccioErica : @samuel_peron mi manchi a ballando con le stelle no vedo che torni a ballare ?????? - infoitcultura : Ballando con le stelle: seconda puntata stasera, sabato 26 settembre-Samuel Peron assente -