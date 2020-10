Salerno | preso il rapinatore della farmacia comunale di Mercatello

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stato individuato dai carabinieristazione diil pregiudicato che avrebbe effettuato la rapina alladi via Tusciano, nello stesso quartiere, alo scorso 1 febbraio. Si trattaquarantunenne salernitano B.F., già pregiudicato per reati specifici. Secondo le indagini, il soggetto, dopo essersi travisato il volto con il cappucciofelpa, era entrato nel locale e lanciando il monitor del computer contro la farmacista, era riuscito ad impossessarsi del registratore di cassa contenente 160 euro. I militari, con lunga attività di indagine, hanno ricostruito il percorso del malfattore grazie a numerosi sistemi di videosorveglianza e ...

IAMCALCIOSALERN : Paganese, innesto in attacco: preso Mendicino - IAMCALCIOSALERN : Giffonese: preso l'esperto attaccante Ruggiero - Doctor__lies : Fermi su un treno tra Salerno Napoli perché abbiamo preso un albero questa la situa: - ottochannel : VIDEO - Salerno, preso detenuto con droga e telefonini -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno preso

3bmeteo

StampaConfesercenti Campania scrive alla Regione Campania e, segnatamente, al Governatore Vincenzo De Luca. Nella lettera, scritta congiuntamente da Confesercenti Campania e da Aicast Campania, con le ...E infine una stretta sulle procedure di filtro e presa in carico, da parte delle strutture territoriali ... i Covid center modulari di Salerno e Caserta (entro 10 giorni), Ariano irpino (in via di ...