Sala: «Non possiamo ostacolare il nuovo San Siro» (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sono come molti, affezionato allo stadio di San Siro, ma devo avere un comportamento responsabile, perché abbiamo un asset, un bene patrimoniale che non possiamo buttare via”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del progetto delle squadre milanesi di realizzare un nuovo stadio sull’area del Comune dove c’è San Siro, intervenendo … L'articolo Sala: «Non possiamo ostacolare il nuovo San Siro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sono come molti, affezionato allo stadio di San, ma devo avere un comportamento responsabile, perché abbiamo un asset, un bene patrimoniale che nonbuttare via”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, parlando del progetto delle squadre milanesi di realizzare unstadio sull’area del Comune dove c’è San, intervenendo … L'articolo: «NonilSan» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

AMorelliMilano : A #Milano gli incidenti con i #monopattini non si contano più. È SCANDALOSO!!! #Sala si decida a fare qualcosa.… - gab72boa : RT @PianetaMilan: .@NuovoStadioMi, @BeppeSala: 'Non possiamo ostacolarne la costruzione' - #NuovoStadio #Stadio #SanSiro @acmilan #ACMilan… - PianetaMilan : .@NuovoStadioMi, @BeppeSala: 'Non possiamo ostacolarne la costruzione' - #NuovoStadio #Stadio #SanSiro @acmilan… - EternoRN93 : RT @CalcioFinanza: Sala: «Non possiamo ostacolare la costruzione del nuovo San Siro» - MarS92__ : RT @MilanNewsit: Sala (sindaco Milano): 'Non possiamo ostacolare il nuovo San Siro. E sulle tempistiche...' -

Ultime Notizie dalla rete : Sala Non Coronavirus, Sala dal palco di Saronno: “Una tragedia, non una opportunità Il Fatto Quotidiano Nuovo stadio Milano, Sala: “Non possiamo ostacolarne la costruzione”

“Sono come molti, affezionato allo stadio di San Siro, ma devo avere un comportamento responsabile, perché abbiamo un asset, un bene patrimoniale che non possiamo buttare via”. Lo ha detto il sindaco ...

Piranesi alla milanese: alla Biblioteca Braidense un omaggio al sommo incisore

In mostra a cura dello studioso Pierluigi Panza 97 opere tra cataloghi, disegni, libri, quadri e documenti reperiti nelle istituzioni cittadine ...

“Sono come molti, affezionato allo stadio di San Siro, ma devo avere un comportamento responsabile, perché abbiamo un asset, un bene patrimoniale che non possiamo buttare via”. Lo ha detto il sindaco ...In mostra a cura dello studioso Pierluigi Panza 97 opere tra cataloghi, disegni, libri, quadri e documenti reperiti nelle istituzioni cittadine ...