Roma, pronta la staffetta in difesa: entra Smalling, esce Fazio (c’è la Samp) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una lunga trattativa, una delle più lunghe nella storia recente del calciomercato. E’ dal 10 luglio che la Roma insegue Smalling, è dal 10 luglio che Smalling aspetta la Roma dopo aver detto no a tutte le altre tentazioni. Nelle prossime 24 ore si dovrebbe finalmente sbloccare la trattativa, il club giallorosso si avvicinerà ai 20 milioni – bonus compresi – che erano stati chiesti dal Manchester United in tempi non sospetti. A quel punto Fazio, come anticipato stamattina da Sportitalia, sarebbe libero di andare alla Samp. La staffetta in difesa è pronta: Smalling sta per tornare, Fazio sta per lasciare. Non solo Smalling però con i ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una lunga trattativa, una delle più lunghe nella storia recente del calciomercato. E’ dal 10 luglio che lainsegue, è dal 10 luglio cheaspetta ladopo aver detto no a tutte le altre tentazioni. Nelle prossime 24 ore si dovrebbe finalmente sbloccare la trattativa, il club giallorosso si avvicinerà ai 20 milioni – bonus compresi – che erano stati chiesti dal Manchester United in tempi non sospetti. A quel punto, come anticipato stamattina da Sportitalia, sarebbe libero di andare alla. Lainsta per tornare,sta per lasciare. Non soloperò con i ...

clikservernet : Roma, pronta la staffetta in difesa: entra Smalling, esce Fazio (c’è la Samp) - Noovyis : (Roma, pronta la staffetta in difesa: entra Smalling, esce Fazio (c’è la Samp)) Playhitmusic - - infoitinterno : Raggi: 'Roma pronta a candidarsi per ospitare Expo 2030' - alessandro_972 : RT @Adnkronos: #Raggi: 'Roma pronta a candidarsi per ospitare #Expo2030' - teladoiotokyo : Mercato Roma ? Borja Mayoral atteso per domani nella Capitale: L?AS Roma, salvo imprevisti, è pronta per portare in… -