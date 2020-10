Roma: oggi si può chiudere per il rinnovo di Smalling (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chris Smalling sarebbe vicinissimo al ritorno alla Roma, o meglio alla permanenza visto che è rientrato al Manchester United solo al termine della scorsa stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Guido Fienga e il direttore generale Manolo Zubiria sarebbero ormai a un passo dal convincere i Red Devils con un’offerta da 15 milioni di euro più bonus. Per il difensore invece pronto un contratto da tre milioni a stagione. Nella giornata di oggi è atteso a Roma l’intermediario Pajac per chiudere. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chrissarebbe vicinissimo al ritorno alla, o meglio alla permanenza visto che è rientrato al Manchester United solo al termine della scorsa stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Guido Fienga e il direttore generale Manolo Zubiria sarebbero ormai a un passo dal convincere i Red Devils con un’offerta da 15 milioni di euro più bonus. Per il difensore invece pronto un contratto da tre milioni a stagione. Nella giornata diè atteso al’intermediario Pajac per

