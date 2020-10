Roma, Borja Mayoral atteso domani per le visite mediche (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il centravanti del Real Madrid, Borja Mayoral, sarà un nuovo giocatore della Roma: arriverà con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto E’ arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Borja Mayoral dal Real Madrid alla Roma. Il centravanti classe ’97 è stato scelto per ricoprire il ruolo di vice Dzeko. Secondo quanto riportato dalla giornalista spagnola Arancha Rodriguez, Borja Mayoral sarà nella Capitale già nella giornata di domani per effettuare le visite mediche di rito. L’ex Levante si trasferirà in giallorosso con la modalità del prestito biennale con diritto di riscatto, ma prima dovrà prolungare il ... Leggi su zon (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il centravanti del Real Madrid,, sarà un nuovo giocatore della: arriverà con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto E’ arrivata la fumata bianca per il trasferimento didal Real Madrid alla. Il centravanti classe ’97 è stato scelto per ricoprire il ruolo di vice Dzeko. Secondo quanto riportato dalla giornalista spagnola Arancha Rodriguez,sarà nella Capitale già nella giornata diper effettuare ledi rito. L’ex Levante si trasferirà in giallorosso con la modalità del prestito biennale con diritto di riscatto, ma prima dovrà prolungare il ...

DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, incontro in corso con gli agenti di #BorjaMayoral - SkySport : Calciomercato Roma, incontro col Real Madrid per Borja Mayoral: c’è fiducia - CorSport : #Roma, fatta per Borja #Mayoral: domani è atteso a #Trigoria - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, si chiude per Borja Mayoral: summit a Trigoria - garibaldino84 : @Ari1927 @ChrisSmalling Daje Chris ...sei un grande.....??.domani a Roma arriva pure borja majoral ...gran colpo pur… -