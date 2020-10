Roma, accertati casi di Coronavirus al Liceo Russell: in quarantena alunni e professori (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con una nota il Liceo Classico Russell di Roma ha reso noto che – lunedì 28 settembre scorso – una famiglia ha segnalato un caso positivo in una classe quinta della sede centrale. I casi accertati di positività nel Liceo sono: “un alunno in una classe quarta e due in una classe quinta nella sede di via Tuscolana; 12 in una classe quarta nella sede di via La Spezia e un collaboratore scolastico in servizio presso la sede di via La Spezia“. Disposta la quarantena per la classe e i docenti. Nel Liceo, inoltre, si potrà effettuare lo screening anti-Covid e sul sito ufficiale dell’istituto ci sono gli elenchi per tutte le classi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con una nota ilClassicodiha reso noto che – lunedì 28 settembre scorso – una famiglia ha segnalato un caso positivo in una classe quinta della sede centrale. Idi positività nelsono: “un alunno in una classe quarta e due in una classe quinta nella sede di via Tuscolana; 12 in una classe quarta nella sede di via La Spezia e un collaboratore scolastico in servizio presso la sede di via La Spezia“. Disposta laper la classe e i docenti. Nel, inoltre, si potrà effettuare lo screening anti-Covid e sul sito ufficiale dell’istituto ci sono gli elenchi per tutte le classi. su Il Corriere della Città.

Come comunicato dall'istituto «i casi accertati di positività sono 1 in una classe quarta ... Sanificati l'aula e tutti i bagni del piano. La Asl Roma 2, competente per il territorio, ha avviato ...

