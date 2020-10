Roberto Rivellino, la trama dell'ultimo film di Zalone, Tolo Tolo, diventa realtà (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sono italiano. Ecco il mio passaporto”. Come riportaRepubblica, questa è la frase che ha detto alla Guardia Costiera Roberto Rivellino, quarantenne molisano, approdato a Lampedusa dieci giorni fa su un barcone di migranti.La sua storia assomiglia alla trama di Tolo Tolo, l’ultimo film di Checco Zalone: l’italiano che va in Africa a cercare fortuna e poi per sfuggire a qualche guaio di troppo sale su un barcone insieme ai migranti.“Avevo bisogno di tornare in Italia, avevo dei debiti e qualche pendenza con il fisco”, spiega Rivellino ai poliziotti sorpresi. Piuttosto che rischiare di essere fermato in un porto o in un aeroporto con prospettive incerte, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sono italiano. Ecco il mio passaporto”. Come riportaRepubblica, questa è la frase che ha detto alla Guardia Costiera, quarantenne molisano, approdato a Lampedusa dieci giorni fa su un barcone di migranti.La sua storia assomiglia alladi, l’di Checco: l’italiano che va in Africa a cercare fortuna e poi per sfuggire a qualche guaio di troppo sale su un barcone insieme ai migranti.“Avevo bisogno di tornare in Italia, avevo dei debiti e qualche pendenza con il fisco”, spiegaai poliziotti sorpresi. Piuttosto che rischiare di essere fermato in un porto o in un aeroporto con prospettive incerte, ...

