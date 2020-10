Rivoli | la chiamano dall’ospedale | “Sua madre è deceduta” | ma non è vero

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Un errore incredibile, e drammatico allo stesso tempo. È quello commesso dall’ospedale di, in provincia di Torino, che ha annunciato alla figlia di un’anziana di 78 anni la tragica scomparsa della, ricoverata nella struttura. La donna, scossa e provata dal dramma, avverte famigliari e amici, ma dopo 40 minuti riceve una seconda telefonata dall’ospedale: laè viva. Il medico incaricato ha fatto la chiamata alla famiglia sbagliata. Nonostante il lieto fine la protagonista di questa vicenda ora vuole vederci chiaro e capire il perché di un errore del genere. Il doppio ricoall’ospedale diIl fatto risale ai primi di settembre, ma solo ora che laè stata dimessa dall’ospedale la ...

Il Mattino

