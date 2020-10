Ritorno a scuola, il presidente della Provincia Di Maria: “La sicurezza è il primo obiettivo” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito il messaggio del presidente della Provincia Antonio Di Maria in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. “Nel momento in cui si avvia l’Anno Scolastico 2020/2021 intendo rivolgere al mondo della scuola il mio più fervido auspicio di buon lavoro. Sono convinto che il percorso dell’istruzione sia una delle leve più utili ed idonee per superare le incertezze e i timori che l’emergenza sanitaria da Covid 19 ha assegnato a questo tempo inedito e sofferto. Le difficoltà e le criticità, su questo fronte, restano e non mi stancherò di raccomandare il massimo rispetto delle normative vigenti per contenere e limitare i rischi del contagio. La ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito il messaggio delAntonio Diin occasione dell’apertura dell’anno scolastico. “Nel momento in cui si avvia l’Anno Scolastico 2020/2021 intendo rivolgere al mondoil mio più fervido auspicio di buon lavoro. Sono convinto che il percorso dell’istruzione sia una delle leve più utili ed idonee per superare le incertezze e i timori che l’emergenza sanitaria da Covid 19 ha assegnato a questo tempo inedito e sofferto. Le difficoltà e le criticità, su questo fronte, restano e non mi stancherò di raccomandare il massimo rispetto delle normative vigenti per contenere e limitare i rischi del contagio. La ...

