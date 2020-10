Rio Ave, Piazon avvisa il Milan: «Sappiamo fare male» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lucas Piazon, talento del Rio Ave con un passato in Italia con la maglia del Chievo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport Lucas Piazon, giocatore del Rio Ave ma di proprietà del Chelsea, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida ai rossoneri. Milan – «Cosa ho pensato al sorteggio? Beh, a essere onesti, il primo pensiero è stato ‘ma non poteva capitarci una squadra un po’ meno qualificata e famosa (risata, ndr)?’. Comunque occorre accettare la realtà e quindi ce la giocheremo al massimo della concentrazione, cercando la vittoria come sempre». POSSIBILITÀ DI SUPERARE I GIRONI – «Non le dirò una percentuale, le dirò soltanto che crediamo in noi stessi. Arriviamo da una grande stagione e siamo partiti bene. Giochiamo in casa, seppur ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lucas, talento del Rio Ave con un passato in Italia con la maglia del Chievo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport Lucas, giocatore del Rio Ave ma di proprietà del Chelsea, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida ai rossoneri.– «Cosa ho pensato al sorteggio? Beh, a essere onesti, il primo pensiero è stato ‘ma non poteva capitarci una squadra un po’ meno qualificata e famosa (risata, ndr)?’. Comunque occorre accettare la realtà e quindi ce la giocheremo al massimo della concentrazione, cercando la vittoria come sempre». POSSIBILITÀ DI SUPERARE I GIRONI – «Non le dirò una percentuale, le dirò soltanto che crediamo in noi stessi. Arriviamo da una grande stagione e siamo partiti bene. Giochiamo in casa, seppur ...

