Rio Ave-Milan, Pioli: "Ho sempre creduto nella qualificazione, il calcio è anche questo"

Il Milan dopo una finale thriller ottiene la qualificazione ai gironi di Europa League. I rossoneri pareggiano 2-2 nella sfida contro il Rio Ave grazie a un calcio di rigore trasformato al 121' da Hakan Calhanoglu e portano a casa il pass dopo una serie infinita di tiri dal dischetto. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine del match contro i portoghesi.

"Prima volta che succede una cosa del genere, il calcio è questo qua. Abbiamo anche condotto bene la partita, abbiamo preso gol al loro primo tiro e poi si è complicata. Non siamo stati ..."

