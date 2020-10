Rio Ave-Milan: le probabili formazioni del match (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sfida decisiva per l’Europa League: a Vila do Conde il Milan si gioca gran parte della propria stagione contro la sorpresa Rio Ave Ultimo passo prima dell’agognata fase a gironi: Rio Ave-Milan segna già lo spartiacque di una stagione indiscutibilmente legata all’accesso alla fase finale di Europa League. Pioli conosce il valore della sfida di questa sera è schiererà la migliore formazione possibile contro la sorpresa dei preliminari, i portoghesi del Rio Ave che a sorpresa hanno eliminato la scorsa settimana i più quotati turchi del Besiktas. Qui Rio Ave Mario Silva è pronto a schierare i suoi con un 4-2-3-1 speculare all’organizzazione tattica rossonera. Scelto Moreira come prima punta: sarà supportato da Lucas Piazon, Gerlades e Mané. Qui Milan Ancora tante le ... Leggi su zon (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sfida decisiva per l’Europa League: a Vila do Conde ilsi gioca gran parte della propria stagione contro la sorpresa Rio Ave Ultimo passo prima dell’agognata fase a gironi: Rio Ave-segna già lo spartiacque di una stagione indiscutibilmente legata all’accesso alla fase finale di Europa League. Pioli conosce il valore della sfida di questa sera è schiererà la migliore formazione possibile contro la sorpresa dei preliminari, i portoghesi del Rio Ave che a sorpresa hanno eliminato la scorsa settimana i più quotati turchi del Besiktas. Qui Rio Ave Mario Silva è pronto a schierare i suoi con un 4-2-3-1 speculare all’organizzazione tattica rossonera. Scelto Moreira come prima punta: sarà supportato da Lucas Piazon, Gerlades e Mané. QuiAncora tante le ...

