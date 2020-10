Rio Ave-Milan, le formazioni ufficiali (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alle 21, il Milan giocherà il preliminare di Europa League col Rio Ave. Ecco le scelte dei due allenatori: Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Monte; Tarantini, Filipe Augusto; Piazon, Lopes, Mane; Moreira.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini. Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alle 21, ilgiocherà il preliminare di Europa League col Rio Ave. Ecco le scelte dei due allenatori: Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Monte; Tarantini, Filipe Augusto; Piazon, Lopes, Mane; Moreira.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini. Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acmilan : ??? #RioAveMilan ??? Not long now till Coach Pioli previews tomorrow's #UEL playoff match, watch it Live on our App… - SkySport : Rio Ave Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari - Sport_Mediaset : #LucasPiazòn non è diventato il nuovo #Kakà Nel #Rio Ave che sfida il #Milan il brasiliano è uno degli uomini da se… - fuckincaqueiro : @rosathecreator2 Carrega rio ave - TUTTOJUVE_COM : Rio Ave - Milan: le formazioni ufficiali -