Rio Ave-Milan | il clamoroso rigore di Monte che colpisce due volte il palo VIDEO

Ha del clamoroso quanto accaduto nella serie di rigori tra Rio Ave e Milan. In particolare, a salvare i rossoneri è una questione di centimetri: a oltranza Colombo sbaglia e Monte si ritrova dagli undici metri per la qualificazione dei portoghesi, ma il suo tiro dal dischetto colpisce per due volte il palo e termina fuori. In alto il VIDEO di quanto accaduto nel playoff di Europa League.

