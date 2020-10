Rio Ave-Milan, Daniel Maldini titolare in attacco: scalzato Colombo, le reazioni social (FOTO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Daniel Maldini titolare in attacco per il Milan nella trasferta portoghese in casa del Rio Ave, gara unica dei playoff dell’Europa League 2020/2021. Questa la scelta di Stefano Pioli, che in un ballottaggio tra giovanissimi ha preferito Maldini a Colombo, a segno all’esordio europeo contro il Bodo Glimt. Una scelta che ha subito diviso sui social i tifosi rossoneri, tra gli scettici e i fiduciosi. Si tratta di una partita fondamentale per la stagione del Milan, che deve fare a meno nel reparto avanzato di Ibrahimovic e Rebic. Le reazioni social Non ci credo#Maldini punta titolareNon è giusto#Milan #MilanRioAve ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020)inper ilnella trasferta portoghese in casa del Rio Ave, gara unica dei playoff dell’Europa League 2020/2021. Questa la scelta di Stefano Pioli, che in un ballottaggio tra giovanissimi ha preferito, a segno all’esordio europeo contro il Bodo Glimt. Una scelta che ha subito diviso suii tifosi rossoneri, tra gli scettici e i fiduciosi. Si tratta di una partita fondamentale per la stagione del, che deve fare a meno nel reparto avanzato di Ibrahimovic e Rebic. LeNon ci credo#puntaNon è giusto#RioAve ...

acmilan : ??? #RioAveMilan ??? Not long now till Coach Pioli previews tomorrow's #UEL playoff match, watch it Live on our App… - SkySport : Rio Ave Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari - Sport_Mediaset : #LucasPiazòn non è diventato il nuovo #Kakà Nel #Rio Ave che sfida il #Milan il brasiliano è uno degli uomini da se… - sportface2016 : #RioAveMilan Daniel #Maldini titolare in attacco: le reazioni social - DiMarzio : #EuropaLeague, le scelte di #Silva e #Pioli per #RioAveMilan -