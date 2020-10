Rio Ave-Milan, chi vince è ai gironi di Europa League: ecco le probabili formazioni (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il calciomercato è ancora aperto per tutte le formazioni del panorama calcistico. Il Coronavirus, infatti, è riuscito a far slittare le trattative fino al 5 ottobre e tutte le compagini, divise tra contrattazioni e campo, sono impegnate su un duplice impegno. I rossoneri, ad esempio, sono riusciti a chiudere in queste ore, annunciandolo ufficialmente, per Jens Petter Hauge, giovane attaccante esterno norvegese prelevato dal modesto Bodø/Glimt. La curiosità di ammirare le qualità del calciatore nordico, arrivato dopo lo scontro nei preliminari di Europa League, non dovrà distrarre l’ambiente meneghino dalla gara europea di questa sera: Rio Ave-Milan, infatti, è l’ultima forca caudina che attende Stefano Pioli prima dell’accesso ai gironi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il calciomercato è ancora aperto per tutte ledel panorama calcistico. Il Coronavirus, infatti, è riuscito a far slittare le trattative fino al 5 ottobre e tutte le compagini, divise tra contrattazioni e campo, sono impegnate su un duplice impegno. I rossoneri, ad esempio, sono riusciti a chiudere in queste ore, annunciandolo ufficialmente, per Jens Petter Hauge, giovane attaccante esterno norvegese prelevato dal modesto Bodø/Glimt. La curiosità di ammirare le qualità del calciatore nordico, arrivato dopo lo scontro nei preliminari di, non dovrà distrarre l’ambiente meneghino dalla gara europea di questa sera: Rio Ave-, infatti, è l’ultima forca caudina che attende Stefano Pioli prima dell’accesso ai...

acmilan : ??? #RioAveMilan ??? Not long now till Coach Pioli previews tomorrow's #UEL playoff match, watch it Live on our App… - DiMarzio : #Milan, la probabile formazione per il match di #EuropaLeague contro il #RioAve - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Le probabili formazioni di Rio Ave-Milan: ballottaggio in attacco tra Colombo e Maldini - PianetaMilan : #EuropaLeague - #Milan, #Colombo vuole ripetersi anche con il #RioAve - iPat_rome : Ok la sfiga degli infortuni o i dubbi su Daniel Maldini ma se dobbiamo aver paura del Rio Ave tanto vale uscire sub… -