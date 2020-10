Rio Ave-Milan 10-11: dopo una folle serie di rigori i rossoneri sono ai gironi di Europa League (Di venerdì 2 ottobre 2020) Serve una serie di 12 rigori per decidere chi tra portoghesi e rossoneri giocherà la prossima fase a gironi: Rio Ave-Milan termina 10-11 e manda gli uomini di Pioli al sorteggio di Nyon Al Municipal dos Arcos di Vila do Conde va in scena una delle partite più clamorose degli ultimi anni di storia rossonera: Rio Ave-Milan, decisiva per l’accesso alla fase a gironi, si conclude 10-11 dopo i calci di rigore. Scelta a sorpresa di Pioli che decide di lanciare dal primo minuto Daniel Maldini come prima punta. Una prima frazione tutt’altro che esaltante da parte dei rossoneri che in 45 minuti di gioco non sono riusciti a creare una singola occasione da gol. Anche il Rio Ave non si è reso ... Leggi su zon (Di venerdì 2 ottobre 2020) Serve unadi 12per decidere chi tra portoghesi egiocherà la prossima fase a: Rio Ave-termina 10-11 e manda gli uomini di Pioli al sorteggio di Nyon Al Municipal dos Arcos di Vila do Conde va in scena una delle partite più clamorose degli ultimi anni di storia rossonera: Rio Ave-, decisiva per l’accesso alla fase a, si conclude 10-11i calci di rigore. Scelta a sorpresa di Pioli che decide di lanciare dal primo minuto Daniel Maldini come prima punta. Una prima frazione tutt’altro che esaltante da parte deiche in 45 minuti di gioco nonriusciti a creare una singola occasione da gol. Anche il Rio Ave non si è reso ...

