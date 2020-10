Rifkin' s Festival | la data di uscita del nuovo film di Woody Allen

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ha unadial cinema's, ilscritto e diretto da, con Louis Garrel, Gina Gershon e Christoph Waltz.'s, ildi, ha unadi: il 5 novembre 2020 arriverà nelle sale l'ultima fatica del contestato regista, una commedia, da lui scritta e diretta, ambientata in Spagna. Presentato in apertura deldi San Sebastian a settembre,'sci porterà subito a fare la conoscenza di Mort(Wallace Shawn), un ex professore e un ...