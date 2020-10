Rientrati a casa i 250 evacuati di Sarno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono Rientrati tutti nelle loro abitazioni i 250 sfollati di Sarno, costretti a lasciare domenica scorsa le case per gli smottamenti e allagamenti nel comune dell’agro nocerino sarnese durante una giornata di maltempo. Il sindaco, Giuseppe Canfora, ha firmato un’ordinanza con cui dispone anche la chiusura del centro di accoglienza allestito per l’occasione nella scuola Baccelli. Oggi, riaprono anche le scuole, così come pure nel comune di Castel San Giorgio, dove la situazione era stata critica per gli allagamenti domenica e lunedì. Nel pomeriggio di ieri, si è tenuta una riunione operativa con la Protezione civile regionale e il Genio civile per la conta dei danni. Stando a quanto riferisce il primo cittadino, il direttore della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, ha annunciato cinque interventi urgenti, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sonotutti nelle loro abitazioni i 250 sfollati di, costretti a lasciare domenica scorsa le case per gli smottamenti e allagamenti nel comune dell’agro nocerino sarnese durante una giornata di maltempo. Il sindaco, Giuseppe Canfora, ha firmato un’ordinanza con cui dispone anche la chiusura del centro di accoglienza allestito per l’occasione nella scuola Baccelli. Oggi, riaprono anche le scuole, così come pure nel comune di Castel San Giorgio, dove la situazione era stata critica per gli allagamenti domenica e lunedì. Nel pomeriggio di ieri, si è tenuta una riunione operativa con la Protezione civile regionale e il Genio civile per la conta dei danni. Stando a quanto riferisce il primo cittadino, il direttore della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, ha annunciato cinque interventi urgenti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Rientrati casa Quarantena a Santa Maria del Molise per l'imprenditore rientrato in barca dalla Tunisia Il Quotidiano del Molse Alle medie si torna in classe Gli allievi sono risultati negativi

Rientrano oggi in aula le due classi delle scuole medie di Cisliano che erano state isolate dopo che due compagni erano risultati positivi al Sars-cov2. Tutti i quaranta ragazzi delle sezioni III A e ...

Covid, aumentano le città attenzionate in provincia di Latina

Contagi che si allargano a macchia d'olio su tutto il territorio pontino. Il mese di settembre si chiude con 447 nuovi casi registrati su un totale di 1.223 da inizio pandemia. Quindici ...

Coppa Italia, il Futsal Vasto pareggia in casa del Teramo e passa al secondo turno

Il successo di misura nella gara di andata [ LEGGI] è stato prezioso per il Futsal Vasto che, ieri sera, pareggiando in casa del Lisciani Teramo, ha conquistato il passaggio al secondo turno di Coppa ...

