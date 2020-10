Riaprono le sale della biblioteca comunale di Barga (Di giovedì 1 ottobre 2020) Riaprono lunedì, 5 ottobre, le sale consultazione e studio della biblioteca comunale "Fratelli Rosselli" che fino ad ora ha comunque sempre garantito il servizio di prestito locale. "Siamo contenti " ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 1 ottobre 2020)lunedì, 5 ottobre, leconsultazione e studio"Fratelli Rosselli" che fino ad ora ha comunque sempre garantito il servizio di prestito locale. "Siamo contenti " ...

davidegolfieri : RT @PMTerredargine: #PLinforma Comune di #Soliera Biblioteca Campori: dal #1ottobre riaprono le sale studio, su prenotazione. Per info ved… - PMTerredargine : #PLinforma Comune di #Soliera Biblioteca Campori: dal #1ottobre riaprono le sale studio, su prenotazione. Per info… - SulPanaro : Soliera, riaprono le sale studio alla Biblioteca Campori - CostaOvestNews : Riaprono le sale cinematografiche, non mancano le proposte a Livorno e provincia - - CostaOvestNews : Riaprono le sale cinematografiche, non mancano le proposte a Livorno e provincia - -

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono sale Torre annunziata, riaprono le scuole. flauto (pascoli): "ridiamo ai ragazzi il sale della vita" - Video Lo Strillone Coronavirus, bollettino 1 ottobre: impennata dei contagi, sono 2548. In Campania 2 casi nelle scuole

Il totale dei casi sale così a 317.409. In lieve aumento ... resteranno chiusi per la sanificazione, per poi riaprire regolarmente lunedì 5 ottobre.

Covid19, primo caso a Roccamena, impennata di positivi a San Cipirello

Anche a Roccamena è stato registrato il primo caso di Coronovirus. A comunicarlo su Facebook è il sindaco Palmeri. “Si comunica a tutta la cittadinanza che è stato accertato dalle autorità sanitarie ...

Il totale dei casi sale così a 317.409. In lieve aumento ... resteranno chiusi per la sanificazione, per poi riaprire regolarmente lunedì 5 ottobre.Anche a Roccamena è stato registrato il primo caso di Coronovirus. A comunicarlo su Facebook è il sindaco Palmeri. “Si comunica a tutta la cittadinanza che è stato accertato dalle autorità sanitarie ...