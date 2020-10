Resident Evil: Infinite Darkness ha 'rubato' l'immagine di una cosplayer per la campagna pubblicitaria della serie? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tra tutte le notizie su Resident Evil 8, sicuramente i fan avranno sentito parlare di Resident Evil: Infinite Darkness, una nuovissima serie animata con Leon Kennedy e Claire Redfield. Sebbene le opinioni dei fan siano state contrastanti, con alcuni scettici riguardo la trama e le animazioni incerte del primo trailer, la reazione del pubblico è stata generalmente positiva. Subito dopo il reveal, però, qualcuno ha notato qualcosa di strano nel poster di debutto della serie.La cosplayer cinese rissoft344 ha accusato Netflix (con un tweet ora rimosso) di aver copiato sia il suo viso che la sua posa da una foto in cui compare come cosplay di Claire Redfield per il marketing della ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tra tutte le notizie su8, sicuramente i fan avranno sentito parlare di, una nuovissimaanimata con Leon Kennedy e Claire Redfield. Sebbene le opinioni dei fan siano state contrastanti, con alcuni scettici riguardo la trama e le animazioni incerte del primo trailer, la reazione del pubblico è stata generalmente positiva. Subito dopo il reveal, però, qualcuno ha notato qualcosa di strano nel poster di debutto.Lacinese rissoft344 ha accusato Netflix (con un tweet ora rimosso) di aver copiato sia il suo viso che la sua posa da una foto in cui compare come cosplay di Claire Redfield per il marketing...

