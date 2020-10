Regione Toscana, sì mille spettatori Fiorentina-Samp (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - FIRENZE, 01 OTT - Fino a mille spettatori potranno assistere domani sera, venerdì 2 ottobre, alla partita di calcio tra Fiorentina e Sampdoria in programma alle 20.45 allo stadio Artemio ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - FIRENZE, 01 OTT - Fino apotranno assistere domani sera, venerdì 2 ottobre, alla partita di calcio tradoria in programma alle 20.45 allo stadio Artemio ...

matteosalvinimi : ... di Liguria e Veneto, col nuovo governo delle Marche - unica regione che ha cambiato colore, passando al centrod… - regionetoscana : 'Innovazioni nelle filiere dell'#ortofrutta toscana', mercoledì #7ottobre la presentazione dei risultati dei proget… - toscanatoday : TOSCANA-Codice giallo per temporali, vento e mareggiate - sportface2016 : #calcio #SerieA #FiorentinaSamp apre al pubblico: l'ordinanza regionale consente l'accesso di massimo mille spett… - paoloangeloRF : Scuola, le Asl toscane in crisi per i troppi tamponi. In arrivo due test rapidi e il piano 'zero cod… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Toscana Coronavirus: +120 casi in un giorno. Il bollettino della Regione Toscana ArezzoNotizie Maltempo in Toscana: codice giallo per temporali, vento, mareggiate. Fino alle 24 del 2 ottobre

FIRENZE – La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate per domani, venerdì 2 ottobre, lungo tutta ...

Nuova ondata di maltempo in arrivo con nubifragi e burrasche

Coinvolta anche la Toscana specie settentrionale ... che porterà rovesci e temporali non solo al Nord ma anche sulle regioni del Centro» - avverte l'esperto di 3bmeteo.com - «non si escludono ...

FIRENZE – La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate per domani, venerdì 2 ottobre, lungo tutta ...Coinvolta anche la Toscana specie settentrionale ... che porterà rovesci e temporali non solo al Nord ma anche sulle regioni del Centro» - avverte l'esperto di 3bmeteo.com - «non si escludono ...