Regione Campania, beffa per Casillo: salta anche la presidenza del Consiglio? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Finisce male. Anzi malissimo per Mario Casillo, primo degli eletti del Pd alle elezioni regionali in Campania con 42mila voti. Dopo il mancato ingresso nella giunta De Luca, è in arrivo la seconda beffa: lo stop per la presidenza del Consiglio regionale. A quanto apprende Anteprima24 – la maggioranza guidata dallo sceriffo salernitano sarebbe orientata su altri nomi: Loredana Raia, Gennaro Oliviero o Giovanni Zannini. C’è poi il problema di Avellino: l’Irpina è fuori dall’esecutivo e potrebbe rivendicare la guida dell’assemblea regionale. Per Casillo si profila come premio per il risultato elettorale la riconferma a capogruppo dei dem in Consiglio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Finisce male. Anzi malissimo per Mario, primo degli eletti del Pd alle elezioni regionali incon 42mila voti. Dopo il mancato ingresso nella giunta De Luca, è in arrivo la seconda: lo stop per ladelregionale. A quanto apprende Anteprima24 – la maggioranza guidata dallo sceriffo salernitano sarebbe orientata su altri nomi: Loredana Raia, Gennaro Oliviero o Giovanni Zannini. C’è poi il problema di Avellino: l’Irpina è fuori dall’esecutivo e potrebbe rivendicare la guida dell’assemblea regionale. Persi profila come premio per il risultato elettorale la riconferma a capogruppo dei dem in...

rtl1025 : ?? Lo stop alla movida con il divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22 e il limite di venti persone alle fe… - andrea_cioffi : Welche sprache sprichst du? ???? In #Campania i respiratori polmonari, acquistati dalla Regione 5 mesi fa, parlano te… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, PRIME MISURE DRASTICHE ?SI BLOCCA LA MOVIDA ? Consulta la news e l’ordinanza n. 75 con i relativi alleg… - Spiralwavemood : RT @ASampierdarena: Per farsi un'idea della 'capacità diagnostica' di una Regione a volte basta anche un semplice indicatore. Su 14 giorni… - barrymansixty1 : @stebellentani Qualche Regione. Che se abitassi in Lombardia o in Campania non la penserei allo stesso modo. -