Real Madrid: Borja Mayoral sempre più verso la Roma (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 01 OTT - Fonti molto vicine al Real Madrid danno come imminente il passaggio in prestito dell'attaccante Borja Mayoral alla Roma. Secondo quanto riportano i giornali sportivi 'Marca' e '...

ZZiliani : Parliamo di due pianeti differenti, certo: almeno per ora. Ma 24 anni dopo, forse l’Inter ha fatto al Real Madrid q… - DiMarzio : #RealMadrid, altro infortunio per #Hazard. Il calvario continua - SkySport : Calciomercato Roma, incontro col Real Madrid per Borja Mayoral: c’è fiducia - Hyperrita : @Marco562017 Ma che sia forte deve ancora dimostrarlo...anche Sturaro fece un partitone col Real Madrid - PedroGiordan : Um grupo com Real Madrid, Manchester United, Internazionale e Olympique Marseille seria interessante. -