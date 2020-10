Rapina | estorsione | spaccio e maltrattamenti | 6 arresti nel Salernitano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBattipaglia (Sa) – Tra il 25 settembre ed oggi 1° ottobre i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno dato esecuzione a n.6 distinti provvedimenti cautelari personali a carico di altrettanti soggetti. Più in particolare: il 25 settembre 2020, personale Nucleo Operativo e Radiomobile, in esecuzione all’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa dalla Sezione Penale della Corte d’Appello di Salerno, ha tratto in arresto D.A. (cl.e 1967) di Battipaglia, già sottoposto alla misura cautelare deglidomiciliari perché resosi responsabile di concorso inpluriaggravata commessa in Battipaglia il 07.07.2017. Reato per il quale è stato condannato a 5 anni di reclusione con sentenza di primo grado confermata in appello. Il provvedimento è scaturito ...