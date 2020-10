Rampelli: “Roma sta diventando un deserto culturale. Il museo di Palazzo Canevari va salvato” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fuori il museo dentro l’ennesima sede di uffici. È quello che accadrà a Palazzo Canevari, storico edificio nel centro di Roma, se andrà in porto il progetto di Cassa depositi e prestiti di realizzarvi la sede del Fondo nazionale innovazione. Sfrattando il museo della Scienza della Terra. Un progetto al quale il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, chiede di mettere uno stop, anche per non depauperare ulteriormente il panorama culturale romano. Rampelli: “In atto la desertificazione culturale di Roma” “La desertificazione culturale di Roma sta raggiungendo livelli intollerabili. E la rimozione del ruolo centrale della Capitale quale sede di musei di rilevanza nazionale e internazionale ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fuori ildentro l’ennesima sede di uffici. È quello che accadrà a, storico edificio nel centro di Roma, se andrà in porto il progetto di Cassa depositi e prestiti di realizzarvi la sede del Fondo nazionale innovazione. Sfrattando ildella Scienza della Terra. Un progetto al quale il vicepresidente della Camera, Fabio, chiede di mettere uno stop, anche per non depauperare ulteriormente il panoramaromano.: “In atto la desertificazionedi Roma” “La desertificazionedi Roma sta raggiungendo livelli intollerabili. E la rimozione del ruolo centrale della Capitale quale sede di musei di rilevanza nazionale e internazionale ...

