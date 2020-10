Quota 100 e non solo, diamo un senso al cantiere della Previdenza (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’annuncio del presidente Conte sulla fine di “Quota 100” non è un vera sorpresa. Se non altro perché era uno dei due esiti possibili della sperimentazione avviata nel 2019.Dunque con 38 anni di contributi e 62 anni di età fino a dicembre del 2021 è possibile andare in pensione. Prima di quanto la legge Fornero prevede oggi, ha previsto ieri e continuerà a prevedere domani per chi quei criteri non li raggiunge.Perché “Quota 100” non ha mandato in soffitta la legge Fornero, con buona pace di chi, il governo gialloverde, l’ha rumorosamente sostenuto. La sperimentazione ha confermato l’iniquità di un beneficio destinato paradossalmente alle categorie di lavoratori “più forti” o meno deboli: intanto uomini, del Nord e del pubblico ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’annuncio del presidente Conte sulla fine di “100” non è un vera sorpresa. Se non altro perché era uno dei due esiti possibilisperimentazione avviata nel 2019.Dunque con 38 anni di contributi e 62 anni di età fino a dicembre del 2021 è possibile andare in pensione. Prima di quanto la legge Fornero prevede oggi, ha previsto ieri e continuerà a prevedere domani per chi quei criteri non li raggiunge.Perché “100” non ha mandato in soffitta la legge Fornero, con buona pace di chi, il governo gialloverde, l’ha rumorosamente sostenuto. La sperimentazione ha confermato l’iniquità di un beneficio destinato paradossalmente alle categorie di lavoratori “più forti” o meno deboli: intanto uomini, del Nord e del pubblico ...

