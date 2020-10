Quel ricatto di Haftar all’Italia che può costarci caro (Di giovedì 1 ottobre 2020) È passato un mese da quando gli equipaggi di due pescherecci italiani, il Medinea e l’Antartide, sono stati sequestrati dalle autorità dell’est della Libia a non più di 40 miglia a nord di Bengasi. In totale sono 18 i marinai, tra cui otto nostri connazionali, rinchiusi agli arresti domiciliari e, stando alle dichiarazioni rilasciate ad … Quel ricatto di Haftar all’Italia che può costarci caro InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 1 ottobre 2020) È passato un mese da quando gli equipaggi di due pescherecci italiani, il Medinea e l’Antartide, sono stati sequestrati dalle autorità dell’est della Libia a non più di 40 miglia a nord di Bengasi. In totale sono 18 i marinai, tra cui otto nostri connazionali, rinchiusi agli arresti domiciliari e, stando alle dichiarazioni rilasciate ad …diall’Italia che puòInsideOver.

C'è una doppia spaccatura dentro all'Unione europea così profonda che può mettere a repentaglio la partenza del Recovery fund. I voti, i veti e il ricatto ...

Filmano il prete durante un rapporto sessuale e lo ricattano: due arresti a Foggia

Prete ripreso in rapporti sessuali a Foggia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il sacerdote avrebbe avuto un rapporto con uno dei due indagato, probabilmente affetto da grave deficit cogn ...

Diritti e sanzioni. Limiti e forze della politica estera post-Brexit di Londra

Il Regno Unito sembra voler contraddistinguere la nuova fase di politica estera con un forte impegno a favore dei diritti umani ...

