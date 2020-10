Quanto guadagna Donald Trump | stipendio e patrimonio del Presidente Usa

(Di giovedì 1 ottobre 2020) In molti si chiedonoguadagniin qualità didegli Stati Uniti. Un tempo, noto per il suo passato di facoltoso imprenditore, era uno degli uomini più ricchi d’America. Ma l’attuale inquilino della Casa Bianca oggi, secondo i calcoli, dovrebbe essere ancora più ricco. Ecco cosa dicono le cifre.unUsa? Comedegli Stati Uniti, carica che ricopre dal 20 gennaio 2017,dovrebbe ricevere unodi 400mila dollari lordi all’anno come stabilito dal Congresso durante l’amministrazione Clinton. In teoria, all’inquilino della Casa Bianca spetta ...

infoitcultura : Quanto guadagna Vanessa Incotrada? Cachet e incassi della conduttrice - Crusade95058801 : RT @SbBolognese: @Crusade95058801 @paolorm2012 20 milioni di euro??????? Ma quanto guadagna!!!!!!Poveri POVERI.. - SbBolognese : @Crusade95058801 @paolorm2012 20 milioni di euro??????? Ma quanto guadagna!!!!!!Poveri POVERI.. - Oliver16771045 : @NicolaPorro @gian_serino Gli avete chiesto quanto guadagna quest'anno lui è la Litizzetto per dire quelle cazzate - Javiscon1 : @giparri Io vorrei sapere quanto guadagna la sua schiava -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagna

Money.it

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 set - Prosegue sui massimi intraday la seduta a Wall Street, con gli indici che si avviano pero' verso il primo mese in ribasso da marzo. All'ottimismo de ...Dopo il referendum sul taglio dei parlamentari, diversi politici hanno parlato anche della riduzione degli stipendi di deputati e senatori nella più ...Un investimento sicuro in generale se va bene rende all'anno due o tre punti percentuali. Giusto? Un trader quanto guadagna in percentuale? Non ho ancora iniziato a studiare ma mi chiedo: Con 10mila e ...