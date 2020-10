Puglia: due milioni di dosi di vaccino antinfluenzale Dai prossimi giorni i medici di base potranno effettuare le vaccinazioni (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Regione Puglia ha acquistato due milioni di dosi di vaccino antinfluenzale. L’Asl Bari ha provveduto all’approvvigionamento quale centrale unica di acquisto. L'articolo Puglia: due milioni di dosi di vaccino antinfluenzale <small class="subtitle">Dai prossimi giorni i medici di base potranno effettuare le vaccinazioni</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Regioneha acquistato duedidi. L’Asl Bari ha provveduto all’approvvigionamento quale centrale unica di acquisto. L'articolo: duedidi Daidile proviene da Noi Notizie..

micheleemiliano : Giornate intense, piene di emozioni. Ma non possiamo fermarci, perché tra due giorni aprono le scuole. Abbiamo fatt… - infoitinterno : Altri 99 casi di Covid-19 registrati in Puglia: due sono della provincia di Lecce - BortoneMauro : #LecceSette Altri 99 casi di Covid-19 registrati in Puglia: due sono della provincia di Lecce - azpuita : New post (Altri 99 casi di Covid-19 registrati in Puglia: due sono della provincia di Lecce) has been published on… - darkladyakacla : TRA DUE SETTIMANE TORNO IN PUGLIA AAAA -