PSG | nessuna sanzione per Neymar | informazioni insufficienti su frasi razziste

(Di giovedì 1 ottobre 2020)per. L’attaccante del Paris Saint-Germain è stato espulso nella partita contro l’Olympique Marsiglia di un mese fa dopo aver colpito Alvaro Gonzales, che avrebbe pronunciato nei confronti del brasiliano. Dopo l’espulsione, il 28enne del PSG aveva accusato l’avversario di razzismo tramite un post Instagram, a cui Gonzales ha risposto sempre sui social. Il comitato disciplinare ha spiegato di non disporre disufficienti per le presunte osservazioni discriminatorie tra i due giocatori, da cui la decisione di non sanzionare

sportface2016 : #calcio #Ligue1 #PSG, nessuna sanzione per #Neymar: informazioni insufficienti sulle presunte frasi razziste pron… - PSG24hours : RT @FI69interista: @PeppinoPrisco2 @xelagrillo Nessuna scaramanzia ... #PSG #BarcelonaSC #Inter #Bruges #1ottobre #UCLdraw #Champions #… - FI69interista : @PeppinoPrisco2 @xelagrillo Nessuna scaramanzia ... #PSG #BarcelonaSC #Inter #Bruges #1ottobre #UCLdraw… - oscarvalle1984 : RT @AJGNewsOfficial: La #Juventus continua ad essere interessata a #Aouar del #Lione. Sul francese ci sono #Arsenal e #Psg. Ad oggi, i bian… - yutomanga : RT @AJGNewsOfficial: La #Juventus continua ad essere interessata a #Aouar del #Lione. Sul francese ci sono #Arsenal e #Psg. Ad oggi, i bian… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG nessuna

Neymar e Alvaro Gonzalez non sono stati ritenuti colpevoli di atti o parole discriminatorie da parte della commissione disciplinare della Lega Francese di Calcio, che si è chinata sui fatti successi a ...Calciomercato Napoli, anche il Psg su Milik. Le qualità del calciatore non sono in discussione, ed è per questo motivo che molti club in giro per l'Europa si sono mostrati inter ...