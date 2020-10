Pronostico di Milan-Spezia, 3a giornata di Serie A (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Serie A finalmente è ripartita, con tanti gol e tanto spettacolo. Una delle squadre partite meglio è sicuramente il Milan di Pioli, che con due successi in due partite è finora in testa alla classifica a punteggio pieno. Ieri sera invece lo Spezia, a Udine, ha ottenuto i suoi primi 3 storici punti in Serie A, con la doppietta di bomber Galabinov. Il test di San Siro col Milan sarà un banco di prova affascinante per i liguri, alla loro prima esperienza nella massima Serie. Di seguito andremo dunque ad analizzare il Pronostico di Milan-Spezia. LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE: Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer (Tonali); ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 ottobre 2020) LaA finalmente è ripartita, con tanti gol e tanto spettacolo. Una delle squadre partite meglio è sicuramente ildi Pioli, che con due successi in due partite è finora in testa alla classifica a punteggio pieno. Ieri sera invece lo, a Udine, ha ottenuto i suoi primi 3 storici punti inA, con la doppietta di bomber Galabinov. Il test di San Siro colsarà un banco di prova affascinante per i liguri, alla loro prima esperienza nella massima. Di seguito andremo dunque ad analizzare ildi. LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE:(4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer (Tonali); ...

infoitsport : Rio Ave-Milan, Europa League: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - EnricoDon3 : Oggi 30 settembre, a 5 giorni dalla chiusura del mercato il mio pronostico per il campionato 1 Inter 2 Atalanta 3 N… - italybet : Europa League, Rio Ave – Milan: rossoneri col favore del pronostico #bet - Deepnightpress : Rio Ave vs Milan Europa League Qualyfing 1-10-20: Tips, Pronostico e Formazioni - Fantacalciok : Europa League, Rio Ave – Milan: rossoneri col favore del pronostico -