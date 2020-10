Processo Vannini, mamma Marina: “L’ennesima messa in scena ma stavolta non ha funzionato” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Marina Conte commenta la fine del Processo di appello bis per la morte del figlio Marco e le richieste di scusa del suo assassino. “Finalmente Marco ha avuto giustizia” le parole di Marina sono un ruggito. La mamma d’Italia ha un sorriso incredibile dopo la pronuncia della sentenza al Processo per l’omicidio del suo unico … L'articolo Processo Vannini, mamma Marina: “L’ennesima messa in scena ma stavolta non ha funzionato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020)Conte commenta la fine deldi appello bis per la morte del figlio Marco e le richieste di scusa del suo assassino. “Finalmente Marco ha avuto giustizia” le parole disono un ruggito. Lad’Italia ha un sorriso incredibile dopo la pronuncia della sentenza alper l’omicidio del suo unico … L'articolo: “L’ennesimainmanon ha funzionato” proviene da www.meteoweek.com.

