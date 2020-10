Preziosi: “Se Genoa-Torino non veniva rinviata, giocavamo io e Maran” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Sarebbe stato un brutto spot per il calcio uniformarsi alle norme UEFA senza averne discusso tra noi. È prevalso il buon senso, poi verranno scritte regole precise così che tutti sappiano come comportarsi nel momento in cui succede qualcosa. Se non fosse stata rinviata la partita col Torino avremmo dovuto giocare io, Maran e Faggiano. Il virus è incontrollabile, ha una diffusione pazzesca e irrazionale. Mi sono molto tranquillizzato quando ho saputo che non c’erano positivi tra i giocatori del Napoli, ora dobbiamo vedere gli sviluppi. Behrami e Destro hanno una carica virale importante. Ho sentito De Laurentiis, eravamo contenti. Luperto? Col Napoli siamo in ottimi rapporti ma è difficili fare ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 ottobre 2020) Enrico, presidente del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Sarebbe stato un brutto spot per il calcio uniformarsi alle norme UEFA senza averne discusso tra noi. È prevalso il buon senso, poi verranno scritte regole precise così che tutti sappiano come comportarsi nel momento in cui succede qualcosa. Se non fosse statala partita colavremmo dovuto giocare io, Maran e Faggiano. Il virus è incontrollabile, ha una diffusione pazzesca e irrazionale. Mi sono molto tranquillizzato quando ho saputo che non c’erano positivi tra i giocatori del Napoli, ora dobbiamo vedere gli sviluppi. Behrami e Destro hanno una carica virale importante. Ho sentito De Laurentiis, eravamo contenti. Luperto? Col Napoli siamo in ottimi rapporti ma è difficili fare ...

