Presidenziali USA 2020 | dopo lo scontro Trump-Biden cambiano le regole del dibattito tv

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il primo faccia a facciaè stato caratterizzato da un reciproco scambio di offese e soprattutto da un Presidente in carica che non ha fatto altro che interrompere l’avversario democratico. Una situazione anomala per un format che finora è sempre stato una cartina al tornasole della retorica e della comunicazione non verbale dei candidati alla Casa Bianca e che è stato preso ad esempio in mezzo mondo, Italia compresa, per la gestione dei dibattiti elettorali. Questa volta il ‘copione’ è cambiato: sono volate le accuse, si sono moltiplicate le interruzioni, soprattutto da parte diche ha continuamente parlato sopra l’avversario e ha bellamente ignorato i richiami del moderatore. Una situazione che ha reso faticoso in studio e a casa seguire il ...