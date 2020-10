Prepariamoci alla nuova BURRASCA autunnale

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Cosa sta accadendo attorno all’Italia? Per scoprirlo diamo un’occhiata all’ultima immagine satellitare a nostra disposizione, immagine che come consuetudine consente di apprezzare la dislocazione delle Alte e delle Basse Pressioni. Il meteo sta per peggiorare, lo sappiamo. Ma per rendersene conto basta volgere lo sguardo in direzione ovest, verso l’Oceano Atlantico. In primis possiamo identificare l’avanzamento di un fronte perturbato, ormai a due passi dalle nostre regioni occidentali. Dopodiché possiamo facilmente notare un vortice ciclonico non distante dalle Isole Britanniche e un altro collocabile sul Mar Nero. Fonte immagine EumetSat 2020. Ovvio, quello di nostra competenza è il Nord Atlantico, perché nelle prossime ore svilupperà quella che tecnicamente prende il nome di “ciclogenesi ...