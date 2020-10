Pozzuoli | sequestrati 10 veicoli senza assicurazione dai Carabinieri

(Di giovedì 1 ottobre 2020), Licola: Controllo del territorio dei. Lotta al fenomeno del trasporto abusivo di persone. Servizio straordinario di controllo del territorio per idella compagnia di. I militari dell’arma, nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli, hanno setacciato le strade di Licola. Nella lente di ingrandimento deiil contrasto al …

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli sequestrati

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Servizio straordinario di controllo del territorio per i carabinieri della compagnia di pozzuoli. I militari dell’arma – nell’ambito ...2 uomini sono stati contravvenzionati per noleggio con conducente di veicolo non adibito a tale uso, 1 altro cittadino è stato invece sanzionato perché beccato alla guida di un’auto già sottoposta a s ...