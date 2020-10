Pochi voti | ma ottimi contributi

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Si moltiplicano le donazioni dei privati ai partiti. E a fare la parte del leone nella raccolta sono due «piccoli»: Italia viva e azione... «Un inizio stre-pi-to-so» trilla Matteo. «Gambe in spalle e pedalare» sorvola Carlo. Volevano rifare il centrosinistra e cacciare i sovranisti, ma il magro bottino alle elezioni regionali li costringe a lottare per la sopravvivenza. Renzi e Calenda sono solo l'ultimo esempio di annunciate scissioni termonucleari diventate esperimenti da piccolo chimico. Italia viva è moribonda. E Azione rischia l'inerzia perpetua. Urne vuote, ma casse piene. Perché le creature degli aspiranti liberal d'Italia, a dispetto del modesto seguito elettorale, sono le più finanziate della Penisola.Gli ultimi dati pubblicati dal Parlamento raccolgono le donazioni «a partiti e movimenti politici iscritti nel ...

panorama_it : Si moltiplicano le donazioni dei privati ai partiti. E a fare la parte del leone nella raccolta sono due «piccoli»:… - Ttue13 : @ilgiomba Ma è stata salvata con pochi voti, spero non esca alla prossima nomination - Valerio13731621 : RT @night_review: L'elezione che potrebbe frantumare l'America. Se i voti di scarto fossero pochi, Trump potrebbe gettare la nazione nel ca… - night_review : L'elezione che potrebbe frantumare l'America. Se i voti di scarto fossero pochi, Trump potrebbe gettare la nazione… - StudioZerbin : @MediasetTgcom24 E fai bene...anche perché viste le percentuali di voti che prenderete alle prossime elezioni...pas… -

Ultime Notizie dalla rete : Pochi voti

Panorama

Hezbollah ha usato un pretesto per far fallire il piano francese. Il Libano non riceverà aiuti e la situazione è congelata fino al voto Usa ...“Io sono ancora qua”: nel video che circola nelle chat dei parlamentari dem, sulle note di Vasco Rossi, Nicola Zingaretti, camicia bianca, mascherina a coprire il viso, saluta un pareggio alle Regiona ...Riparte oggi il processo sulla presunta corruzione elettorale prima delle elezioni del 2017. Alla sbarra tanti volti noti. Nel corso dell'ultima udienza si è parlato della genesi della candidatura del ...